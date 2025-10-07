Pusztított a tűz Záhonyban, lakhatatlanná vált az épület

Tűz Záhonyban, autótűz Nyírgyulajnál.

Pusztított a tűz Záhonyban

Menet közben kigyulladt, teljes útzárat képezett egy személygépkocsi tegnap hajnalban Nyírgyulajnál, a 493-as számú út 13-as kilométerszelvényénél. A lángokat a nyírbátori hivatásos tűzoltók oltották el. A rendőrségi helyszínelés után az egység megszüntette a közúti akadályt. Személyi sérülés nem történt - közölte a katasztrófavédelem.

Lemez fedésű lakóház tetőszerkezete, több helyisége, valamint a hozzáépített fa szerkezetű melléképület égett tegnap kora reggel Záhonyban, az Árpád úton. A helyi és a kisvárdai hivatásos tűzoltók két gyorssugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az ingatlan lakhatatlanná vált, az ott élő egy ember elhelyezéséről átmenetileg gondoskodnak. Személyi sérülés nem történt.

