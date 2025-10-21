Amikor a hétfő próbára tesz mindenkit – Szabolcs vármegyében sajnos megint akadt tennivaló

Használat közben nem tudtak elzárni egy propánbutángáz-palackot tegnap délelőtt Ópályiban, egy Nyíl utcai családi házban. A mátészalkai hivatásos tűzoltók kéziszerszámok segítségével elzárták a szelepet. Hasonló eset történt tegnap este Nagyhalászban. Egy Tiszarádi utcai házban nem tudtak elzárni egy gázpalackot. A szelepet az ibrányi önkormányzati tűzoltók zárták el.

Családi ház villanyóra szekrénye égett tegnap este Fehérgyarmaton, a Toldi Miklós utcában. A helyi hivatásos tűzoltók kézi porral oltó készülékkel eloltották a tüzet. A lakóház rendelkezett napelemmel, amelyet kiszakaszoltak. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor. A tűzoltók átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek. –írta a katasztrófavédelem

