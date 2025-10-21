október 21., kedd

Baleset

1 órája

Amikor a hétfő próbára tesz mindenkit – Szabolcs vármegyében sajnos megint akadt tennivaló

Címkék#katasztrófavédelem#Szabolcs-Szatmár-Bereg#baleset#villanyóra#tűzoltóság#gázpalack

Forró pillanatok, hidegvérű beavatkozások. Tűzoltói beavatkozások Szabolcsban: akadt tennivaló bőven.

Szon.hu

Tűzoltói beavatkozások Szabolcsban: vármegyénk tűzoltói most sem unatkoztak. Rengeteg helyre riasztották őket a hétfőn.

Tűzoltói beavatkozások Szabolcsban: mozgalmasan telt a hétfői nap
Tűzoltói beavatkozások Szabolcsban: mozgalmasan telt a hétfői nap
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Tűzoltói beavatkozások Szabolcsban: amikor a hétfő nem csak egy sima hétfő

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délelőtt Mátészalkán, a Martinovics és Jókai utcák kereszteződésénél. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat. A tűzoltók a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.

Használat közben nem tudtak elzárni egy propánbutángáz-palackot tegnap délelőtt Ópályiban, egy Nyíl utcai családi házban. A mátészalkai hivatásos tűzoltók kéziszerszámok segítségével elzárták a szelepet. Hasonló eset történt tegnap este Nagyhalászban. Egy Tiszarádi utcai házban nem tudtak elzárni egy gázpalackot. A szelepet az ibrányi önkormányzati tűzoltók zárták el.

Családi ház villanyóra szekrénye égett tegnap este Fehérgyarmaton, a Toldi Miklós utcában. A helyi hivatásos tűzoltók kézi porral oltó készülékkel eloltották a tüzet. A lakóház rendelkezett napelemmel, amelyet kiszakaszoltak. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor. A tűzoltók átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek. írta a katasztrófavédelem

