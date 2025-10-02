október 2., csütörtök

Katasztrófavédelem

27 perce

Baleset Nyírbogdánynál! Az ütközés után csapdába esett a sofőr!

Az ütközés következtében a sofőr beszorult.

Szon.hu
Baleset Nyírbogdánynál! Az ütközés után csapdába esett a sofőr!

Ütközés: a sofőr beszorult.

Ütközés: a sofőr beszorult.

Forrás: illusztráció / veol.hu

Lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadítottak. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is - írta a katasztrófavédelem.

 

