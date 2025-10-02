Katasztrófavédelem
Baleset Nyírbogdánynál! Az ütközés után csapdába esett a sofőr!
Az ütközés következtében a sofőr beszorult.
Ütközés: a sofőr beszorult.
Forrás: illusztráció / veol.hu
Lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadítottak. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is - írta a katasztrófavédelem.
