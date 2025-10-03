Elgázolt egy vaddisznót egy autó Nyíregyháza külterületén –a mentőszolgálat a helyszínen dolgozik

Vaddisznóval ütközött egy autó: A tűzoltók áramtalanították a járművet. Elgázolt egy vaddisznót egy személygépkocsi Nyíregyháza külterületén, a 4911-es út 9-es kilométerénél.

Elgázolt egy vaddisznót egy autó Nyíregyháza külterületén

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – olvasható a katasztrófavédelem.hu oldalon.

Mint arról korábban beszámoltunk, elérkezett az az időszak, amikor a természet hívó szava mindent felülír: július közepén indult az őzek párzási időszaka. Ilyenkor a bakok és suták egyetlen dologra koncentrálnak – és ez nem a közlekedés.

Baleset párzási időszakban

Elütötték, magára hagyták. Szerencsére egy szemtanú értesítette a rendőrséget.

A szerelem, az őznász hevében az állatok folyamatosan kiugrálhatnak az utakra, hiszen nappal is aktívabbak, jóval figyelmetlenebbek, és egyáltalán nem foglalkoznak vele, hogy 90-nel közeledik egy autó – hívja fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az autósok viszont nem engedhetik meg magunknak a figyelmetlenséget. Hazánkban az utakon elütött nagyvadak háromnegyede őz. Az őzbalesetek döntő része pedig pont ezekben a hetekben történik. Sajnos legutóbb egy őzikét ütöttek el Nyíregyháza mellett, a gépjármű vezetője magára hagyta a sérült vadat. Szerencsére egy szemtanú értesítette a rendőrséget, akik tájékoztatták az illetékes vadásztársaságot. A vadat végül állatorvoshoz vitték.

