október 3., péntek

Helga névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadgázolás

1 órája

Elgázolt egy vaddisznót egy autó Nyíregyháza külterületén –a mentőszolgálat a helyszínen dolgozik

Címkék#gázolás#autó#vaddisznó#ütközött

Nyíregyháza külterületére riasztották a társhatóságokat. Elgázolt egy vaddisznót egy autó.

Szon.hu
Elgázolt egy vaddisznót egy autó Nyíregyháza külterületén –a mentőszolgálat a helyszínen dolgozik

Elgázolt egy vaddisznót egy autó Nyíregyháza külterületén

Forrás: Illusztráció: Szon.hu

Vaddisznóval ütközött egy autó: A tűzoltók áramtalanították a járművet. Elgázolt egy vaddisznót egy személygépkocsi Nyíregyháza külterületén, a 4911-es út 9-es kilométerénél.

Elgázolt egy vaddisznót egy autó Nyíregyháza külterületén
Elgázolt egy vaddisznót egy autó Nyíregyháza külterületén 
Forrás: Illusztráció: Szon.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – olvasható a katasztrófavédelem.hu oldalon. 

Ajánljuk még:

Mint arról korábban beszámoltunk, elérkezett az az időszak, amikor a természet hívó szava mindent felülír: július közepén indult az őzek párzási időszaka. Ilyenkor a bakok és suták egyetlen dologra koncentrálnak – és ez nem a közlekedés. 

Baleset párzási időszakban

Elütötték, magára hagyták. Szerencsére egy szemtanú értesítette a rendőrséget.

A szerelem, az őznász hevében az állatok folyamatosan kiugrálhatnak az utakra, hiszen nappal is aktívabbak, jóval figyelmetlenebbek, és egyáltalán nem foglalkoznak vele, hogy 90-nel közeledik egy autó – hívja fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az autósok viszont nem engedhetik meg magunknak a figyelmetlenséget. Hazánkban az utakon elütött nagyvadak háromnegyede őz. Az őzbalesetek döntő része pedig pont ezekben a hetekben történik. Sajnos legutóbb egy őzikét ütöttek el Nyíregyháza mellett, a gépjármű vezetője magára hagyta a sérült vadat. Szerencsére egy szemtanú értesítette a rendőrséget, akik tájékoztatták az illetékes vadásztársaságot. A vadat végül állatorvoshoz vitték. 

Az esetről bővebben ide kattintva olvashat.

Nem volt ilyen szerencséje előtte néhány nappal a 403-as főúton átrohanó állatnak. A 9-es kilométerszelvénynél ütötték el, és a helyszínen elpusztult. Az éjszakai vadgázolás miatt a személygépjárműben pedig jelentős anyagi kár keletkezett. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu