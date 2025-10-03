Dombrádon derült ki, mekkora bajt tud okozni egy villanybojler

Villanybojler okozta tűztől a balesetekig

Lovas fogat és személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Tiszalöknél. A lovaskocsin egy felnőtt és egy kiskorú tartózkodott. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, a helyszínt biztosították a rendőrségi helyszínelés idejére, majd a forgalmi akadályt megszüntették.

Üzemanyagot szállító tehergépjármű és személygépkocsi ütközött össze csütörtök délután Anarcsnál. A személygépkocsiba egyedül utazó sofőr beszorult, őt a kisvárdai hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd adták át a mentőknek. Súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A tűzoltók a személygépjárművet áramtalanították. A tehergépkocsi tartálya nem sérült, szivárgás nem történt, a tehergépkocsi üzemképes maradt.

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Pap településen, a Kossuth úton. Az egyik autó a tetejére borult. A kisvárdai hivatásos tűzoltók először az egyik gépkocsit áramtalanították, majd a felborult járművet kerekeire állították és áramtalanították azt is.

Árokba hajtott egy személygépkocsi a 3612-es út 19-es kilométerszelvényénél, Tiszadadánál. A tiszavasvári önkormányzati és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.

Berendezési tárgyak égtek tegnap kora egy családi háztól különálló garázsban Kisvárdán, a József Attila utcában. A helyi hivatásos tűzoltók két gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Az épületben álló személygépkocsit a tűzoltóknak sikerült időben kihozni. Személyi sérülés nem történt.