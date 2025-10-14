október 14., kedd

Helén névnap

+14
+10
Katasztrófavédelem

44 perce

Újra előkerült a dugólétra Szabolcsban – hatalmas fa ága dőlt egy villanyvezetékre

Címkék#katasztrófavédelem#Ibrány#faág#tűzoltóság#villanyvezeték

Hatalmas ág okozott galibát. Villanyvezetékre dőlt egy ág Ibrányban: a helyi tűzoltók siettek a helyszínre.

Szon.hu

Villanyvezetékre dőlt egy ág Ibrányban: villanyvezetékre szakadt egy nagy méretű fa ága tegnap kora este Ibrányban, a Nagyerdő-ipartelep utcában.

Villanyvezetékre dőlt egy ág Ibrányban
Villanyvezetékre dőlt egy ág Ibrányban
Illusztráció: Katasztrófavédelem

Villanyvezetékre dőlt egy ág Ibrányban: előkerült a létra és a láncfűrész is

A helyi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel, dugólétrával távolították el a faágat. Személyi sérülés nem történt.  írta a katasztrófavédelem

Az eset nem egyedi

az őszi szezonban gyakoriak az ilyen balesetek, amikor a szél vagy a fa állapota miatt ágak szakadhatnak le a vezetékekre. A szakemberek felhívják a lakosság figyelmét, hogy az ilyen helyzeteknél soha ne próbáljanak meg saját maguk eltávolítani ágakat, és azonnal értesítsék a tűzoltóságot vagy a közműszolgáltatót.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az elmúlt években többször is előfordult, hogy a közlekedést akadályozó vagy villamos vezetékekre dőlő ágak miatt kellett beavatkozni – ezek a gyors reagálásnak köszönhetően szerencsére legtöbb esetben baleset nélkül megoldódnak. 

