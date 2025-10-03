október 3., péntek

Helga névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonatbaleset

36 perce

Baleset! Rémálom a síneken: vonat tarolta le az autót Apagynál, mentőhelikopter is érkezett! (fotókkal)

Címkék#Apagy#vonatbaleset#személyautó

Mentőhelikopter is érkezik a helyszínre! Durva vonatbaleset Apagynál!

Baleset! Rémálom a síneken: vonat tarolta le az autót Apagynál, mentőhelikopter is érkezett! (fotókkal)

Durva vonatbaleset: letarolta az autót a vonat!

Fotó: Bordás Béla

Egy személyautó és egy vonat karambolozott, Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében - írta a katasztrófavédelem.

Apagynál történt a vonatbaleset.
Vonatbaleset Apagynál.
Fotó: Bordás Béla

Vonatbaleset Apagynál: mentőhelikopter is érkezett!

Vonatbaleset Apagynál

Fotók: Bordás Béla

A gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak. A helyszínre mentesítő vonat érkezik az utasokért. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu