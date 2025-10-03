Baleset! Rémálom a síneken: vonat tarolta le az autót Apagynál, mentőhelikopter is érkezett! (fotókkal)

A gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak. A helyszínre mentesítő vonat érkezik az utasokért. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Frissítés 10.29:

A MÁV-csoport információja szerint a Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon hosszabb eljutási időkre, Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbuszos utazásra kell számítani péntek délelőtt a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt.