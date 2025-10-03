26 perce
Frissítés! Felnyársalta az autóját a vonat, küzdenek az idős nő életéért (fotók)
Az ütközés során egy 70 év körüli nő szenvedett súlyos sérüléseket. A vonatbaleset Napkor és Apagy között, egy kis tanya mellett történt. A mentők tájékoztatása szerint a vonaton ülők közül senki sem sérült meg.
Mint azt megírtuk, durva vonatbaleset történt pénteken délelőtt Napkor és Apagy között, mikor egy személyautót letarolt egy Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat. A gépkocsiba egy idős nő beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, s mint kiderült, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A vonatbalesetben súlyosan megsérült idős hölgy egyedül élt
A Szökéskúttanya közvetlen közelében futó sínpárhoz a 41-es főútról kell lefordulni, majd egy dohányföld mellett vezető földúton lehet eljutni a sínekig. Megérkezésünkkor már a rendőrség helyszínelt, így nem tudtunk közelebb menni az összetört gépkocsihoz. Míg várakoztunk, egy éppen akkor érkező autós szólított meg bennünket.
Meghalt a hölgy?
– kérdezte a volán mögül a középkorú férfi.
Baleset! Rémálom a síneken: vonat tarolta le az autót Apagynál, mentőhelikopter is érkezett! (fotókkal)
Mint kiderült, a gépjármű vezetője egy 70 év körüli idős hölgy volt, aki itt élt a sínpár túloldalán, a kis erdős terület mögötti tanyán.
Igazából a hölgy keresztlányát ismerem. Ő azt mondta nekem, hogy éppen a nyíregyházi kórházban lévő, egyébként apagyi testvéréhez igyekezett, amikor bekövetkezett a szerencsétlenség...
– mondta portálunknak a neve elhallgatását kérő férfi. Hozzátette, a balesetet szenvedő idős hölgy egyedül élt, és gyakorlatilag minden nap áthajtott a síneken, így elképzelhető, hogy a mindennapos rutin miatt nem állt meg, nem lassított és nem is nézett körbe.
Apagyon azt mondták, hogy meghalt, azért is jöttem ide, hogy érdeklődjek
– mondta a férfi, majd egy rövid várakozás után elhajtott.
Vonatbaleset ApagynálFotók: Bordás Béla
Életveszélyes állapotban vitték kórházba
Portálunk megkereste a mentőket, ahol Magyar Luca Zsuzsanna válaszolt kérdéseinkre.
A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak földi úton kórházba
– tudtuk meg az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezőjétől.
A személyautót letaroló vonaton 14-en utaztak, őket mentesítő vonat vitte tovább Nyíregyháza felé. A helyszíni információink szerint közülük senki sem sérült meg, ezt később a mentők is megerősítették.
Szörnyű baleset miatt szünetel a vonatforgalom a nyíregyházi vonalon
Utasok, figyelem! Lezárták a vasútvonalat, pótlóbuszok közlekednek ezen a szabolcsi szakaszon!
Robbanás és ütközés, megdöbbentő vasúti baleset Szabolcsban