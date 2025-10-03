október 3., péntek

Vonatbaleset

1 órája

Frissítés! Felnyársalta az autóját a vonat, küzdenek az idős nő életéért (fotók)

Címkék#ütközés#életveszélyes sérülés#vonatbaleset#mentőkocsi

Az ütközés során egy 70 év körüli nő szenvedett súlyos sérüléseket. A vonatbaleset Napkor és Apagy között, egy kis tanya mellett történt. A mentők tájékoztatása szerint a vonaton ülők közül senki sem sérült meg.

Tarnavölgyi Gergely

Mint azt megírtuk, durva vonatbaleset történt pénteken délelőtt Napkor és Apagy között, mikor egy személyautót letarolt egy Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat. A gépkocsiba egy idős nő beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, s mint kiderült, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A vonatbaleset Napkor és Apagy között történt
A vonatbaleset során egy 70 év körüli nőt kórházba szállítottak Fotó: Bordás Béla

A vonatbalesetben súlyosan megsérült idős hölgy egyedül élt

A Szökéskúttanya közvetlen közelében futó sínpárhoz a 41-es főútról kell lefordulni, majd egy dohányföld mellett vezető földúton lehet eljutni a sínekig. Megérkezésünkkor már a rendőrség helyszínelt, így nem tudtunk közelebb menni az összetört gépkocsihoz. Míg várakoztunk, egy éppen akkor érkező autós szólított meg bennünket.

Meghalt a hölgy?

– kérdezte a volán mögül a középkorú férfi.

Mint kiderült, a gépjármű vezetője egy 70 év körüli idős hölgy volt, aki itt élt a sínpár túloldalán, a kis erdős terület mögötti tanyán.

Igazából a hölgy keresztlányát ismerem. Ő azt mondta nekem, hogy éppen a nyíregyházi kórházban lévő, egyébként apagyi testvéréhez igyekezett, amikor bekövetkezett a szerencsétlenség...

– mondta portálunknak a neve elhallgatását kérő férfi. Hozzátette, a balesetet szenvedő idős hölgy egyedül élt, és gyakorlatilag minden nap áthajtott a síneken, így elképzelhető, hogy a mindennapos rutin miatt nem állt meg, nem lassított és nem is nézett körbe.

Apagyon azt mondták, hogy meghalt, azért is jöttem ide, hogy érdeklődjek 

– mondta a férfi, majd egy rövid várakozás után elhajtott.

Vonatbaleset Apagynál

Fotók: Bordás Béla

Életveszélyes állapotban vitték kórházba

Portálunk megkereste a mentőket, ahol Magyar Luca Zsuzsanna válaszolt kérdéseinkre.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak földi úton kórházba

– tudtuk meg az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezőjétől.

A személyautót letaroló vonaton 14-en utaztak, őket mentesítő vonat vitte tovább Nyíregyháza felé. A helyszíni információink szerint közülük senki sem sérült meg, ezt később a mentők is megerősítették.

Frissítés: A MÁV közlése szerint befejeződött a helyszínelés a korábbi balesetnél, így délután helyreállhat a közlekedés Nyíregyháza és Vásárosnamény között, nem kell pótlóbuszra átszállni.

A baleset pénteken reggel történt a Nyíregyháza–Vásárosnamény vonalon, először itt írtunk róla. 

