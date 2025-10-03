Frissítés! Felnyársalta az autóját a vonat, küzdenek az idős nő életéért (fotók)

Mint azt megírtuk, durva vonatbaleset történt pénteken délelőtt Napkor és Apagy között, mikor egy személyautót letarolt egy Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat. A gépkocsiba egy idős nő beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, s mint kiderült, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A vonatbaleset során egy 70 év körüli nőt kórházba szállítottak Fotó: Bordás Béla

A vonatbalesetben súlyosan megsérült idős hölgy egyedül élt

A Szökéskúttanya közvetlen közelében futó sínpárhoz a 41-es főútról kell lefordulni, majd egy dohányföld mellett vezető földúton lehet eljutni a sínekig. Megérkezésünkkor már a rendőrség helyszínelt, így nem tudtunk közelebb menni az összetört gépkocsihoz. Míg várakoztunk, egy éppen akkor érkező autós szólított meg bennünket.

Meghalt a hölgy?

– kérdezte a volán mögül a középkorú férfi.