Frissítés! Se ki, se be! Szünetel a határforgalom Záhonynál!
Ukrán oldalon fennálló technikai probléma miatt szünetel a határforgalom. A záhonyi leállás, a ki-és belépő irányú határforgalmat egyaránt érinti.
Ukrán oldalon fennálló technikai probléma miatt szünetel a határforgalom a záhonyi közúti határátkelőhelyen október 2-án 13 óra 18 perctől. A leállás a ki-és belépő irányú határforgalmat egyaránt érinti.
A külföldre utazóknak ajánljuk, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfo oldalán, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével – olvasható a police.hu oldalon.
Frissítés:
Ukrán oldalon fennálló technikai probléma miatt szünetelt a határforgalom a záhonyi közúti határátkelőhelyen. A határforgalom 2025. október 2-án 15 óra 55 perctől megindult és zavartalanul halad.
