Gyalogost gázoltak szombat este Ópályi és Mátészalka között – rendőrség és mentők a helyszínen!

Szörnyű, baleset történt a sötét úton, elgázoltak egy gyalogost az említett útszakaszon.

Baleset történt Mátészalka és Ópályi között

Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Baleset szombaton

Először a traffipax Mátészalka és környéke facebook csoportba írták be november 1-jén este, hogy:

Mátészalka és Ópályi között valószínűleg elütöttek valakit! Rendőr, mentő a helyszínen.

Megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rendőr-főkapitányságot is az esettel kapcsolatban, és megerősítették, hogy lakott területen kívül, Mátészalka és Ópályi között egy személygépjármű elütött egy feltehetően Ópályiban élő férfit. A baleset körlüményeit vizsgálják, a férfi állapotáról pontosabb információt egyelőre nem tudtak adni, mert még a mentők a helyszínen végzik a sérült ellátását.

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is az esettel kapcsolatban:

A helyszínről egy 60 év körüli férfit szállítottak bajtársaink súlyos sérülésekkel kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.

Karambol Kölcsénél

Sajnos nemrégen összeütközött egy személyautó és egy traktor is a 491-es úton. Ahogy beszámoltunk róla, A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a helyszínről három embert, köztük egy kisgyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.