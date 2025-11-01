2 órája
Gyalogost gázoltak szombat este Ópályi és Mátészalka között – rendőrség és mentők a helyszínen!
Lakott területen kívül történt a gázolás. A baleset helyszínére a mentők és a rendőrség is kiérkezett.
Szörnyű, baleset történt a sötét úton, elgázoltak egy gyalogost az említett útszakaszon.
Baleset szombaton
Először a traffipax Mátészalka és környéke facebook csoportba írták be november 1-jén este, hogy:
Mátészalka és Ópályi között valószínűleg elütöttek valakit! Rendőr, mentő a helyszínen.
Megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rendőr-főkapitányságot is az esettel kapcsolatban, és megerősítették, hogy lakott területen kívül, Mátészalka és Ópályi között egy személygépjármű elütött egy feltehetően Ópályiban élő férfit. A baleset körlüményeit vizsgálják, a férfi állapotáról pontosabb információt egyelőre nem tudtak adni, mert még a mentők a helyszínen végzik a sérült ellátását.
Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is az esettel kapcsolatban:
A helyszínről egy 60 év körüli férfit szállítottak bajtársaink súlyos sérülésekkel kórházba.
- tájékoztatták szerkesztőségünket.
