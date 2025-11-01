november 1., szombat

Baleset

1 órája

Gyalogost gázoltak szombat este Ópályi és Mátészalka között – rendőrség és mentők a helyszínen!

Lakott területen kívül történt a gázolás. A baleset helyszínére a mentők és a rendőrség is kiérkezett.

Szon.hu

Szörnyű, baleset történt a sötét úton, elgázoltak egy gyalogost az említett útszakaszon. 

Baleset történt Mátészalka és Ópályi között
 Baleset történt Mátészalka és Ópályi között
Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Baleset szombaton

Először a traffipax Mátészalka és környéke facebook csoportba írták be november 1-jén este, hogy:

 Mátészalka és Ópályi között valószínűleg elütöttek valakit! Rendőr, mentő a helyszínen.

Megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rendőr-főkapitányságot is az esettel kapcsolatban, és megerősítették, hogy lakott területen kívül, Mátészalka és Ópályi között egy személygépjármű elütött egy feltehetően Ópályiban élő férfit. A baleset körlüményeit vizsgálják, a férfi állapotáról pontosabb információt egyelőre nem tudtak adni, mert még a mentők a helyszínen végzik a sérült ellátását. 

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is az esettel kapcsolatban:

A helyszínről egy 60 év körüli férfit szállítottak bajtársaink súlyos sérülésekkel kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.

Karambol Kölcsénél 

Sajnos nemrégen összeütközött egy személyautó és egy traktor is a 491-es úton. Ahogy beszámoltunk róla, A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a helyszínről három embert, köztük egy kisgyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba. 

 

 

