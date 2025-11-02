november 2., vasárnap

Baleset

1 órája

Karambol az M3-as autópályán! Fél pályán halad a forgalom, időben induljon útnak!

Címkék#karambol#m3 autópálya#baleset

Hosszabb menetidőre kell számítani, mert egy sávon halad a forgalom. Baleset történt vasárnap délután az M3-as autópálya 196-os kilométerszelvényénél.

Szon.hu

Vasárnap délután karambol történt az M3-as autópálya 196-os kilométerszelvényénél, Hajdúnánás térségében. A baleset a Nyíregyháza felé vezető oldalon képez forgalmi akadályt, ugyanis két személygépkocsi ütközött össze.  

Baleset történt az M3-as autópályán.
Fotó: Illusztráció: KM-archív
Fotó: Illusztráció: KM-archív

Baleset az M3-as autópályán

Egy sávon halad a forgalom a Nyíregyháza felé vezető irányban – számolt be róla a katasztrófavédelem. Ahogy írják, a hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

