november 1., szombat

Marianna névnap

16°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen manőver

39 perce

Döbbenetes! Karambolozott, majd több száz métert ment kitört kerékkel Nyíregyházán egy autós

Címkék#nyíregyháza belváros#sofőr#személygépjármű

Nem tudta bevenni a kanyart a belvárosban. A baleset jelentős anyagi kárral is járt szombat hajnalban.

Szon.hu
Döbbenetes! Karambolozott, majd több száz métert ment kitört kerékkel Nyíregyházán egy autós

Hihetetlen manőver: kitört kerékkel közlekedett a baleset okozója

Fotó: Bordás Béla

Nyíregyháza belvárosában egy sofőr nem tudta uralni az autóját. A baleset miatt még két kapcsolószekrény is megrongálódott.

baleset
Baleset történt Nyíregyháza belvárosában
Fotó: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Baleset Nyíregyházán

Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta, hogy szombat hajnalban egy személygépjármű vezetője Nyíregyháza belvárosban a Bocskai utcán haladt a belváros irányába. A bíróságot elhagyva, a templom mellett nem tudta követni a kanyarnak az ívét. 

Baleset szombat hajnalban Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

A Kossuth téri csomóponthoz érve a balra ívelő kanyarban a járművezető nekiszaladt az út jobb oldalán lévő útpadkának, majd két erősáramú kapcsolószekrénynek. Megrongálódotttak a kapcsolószekrények, és az autóban is jelentős kár keletkezett, de mintegy 400 méter továbbhaladt kitört kerékkel. Majd jobbra kanyrodva a Zrínyi Ilona utcai sávházzal szemben lévő parkolóban megállt. A gépjárművezetőt a rendőrök intézkedés alá vonták, ellene büntetőeljárást indítottak, alapos volt a gyanú, hogy vezetés előtt alkoholt fogyasztott. Az anyagi kár jelentős.

- részletezte a baleset körülményeit Bordás Béla. 

Szombaton délelőtt pedig két személyautó karambolozott a Debreceni úton, a Hatház utca közelében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu