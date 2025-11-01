1 órája
Döbbenetes! Karambolozott, majd több száz métert ment kitört kerékkel Nyíregyházán egy autós
Nem tudta bevenni a kanyart a belvárosban. A baleset jelentős anyagi kárral is járt szombat hajnalban.
Hihetetlen manőver: kitört kerékkel közlekedett a baleset okozója
Fotó: Bordás Béla
Nyíregyháza belvárosában egy sofőr nem tudta uralni az autóját. A baleset miatt még két kapcsolószekrény is megrongálódott.
Baleset Nyíregyházán
Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta, hogy szombat hajnalban egy személygépjármű vezetője Nyíregyháza belvárosban a Bocskai utcán haladt a belváros irányába. A bíróságot elhagyva, a templom mellett nem tudta követni a kanyarnak az ívét.
Baleset szombat hajnalban NyíregyházánFotók: Bordás Béla
A Kossuth téri csomóponthoz érve a balra ívelő kanyarban a járművezető nekiszaladt az út jobb oldalán lévő útpadkának, majd két erősáramú kapcsolószekrénynek. Megrongálódotttak a kapcsolószekrények, és az autóban is jelentős kár keletkezett, de mintegy 400 méter továbbhaladt kitört kerékkel. Majd jobbra kanyrodva a Zrínyi Ilona utcai sávházzal szemben lévő parkolóban megállt. A gépjárművezetőt a rendőrök intézkedés alá vonták, ellene büntetőeljárást indítottak, alapos volt a gyanú, hogy vezetés előtt alkoholt fogyasztott. Az anyagi kár jelentős.
- részletezte a baleset körülményeit Bordás Béla.
Szombaton délelőtt pedig két személyautó karambolozott a Debreceni úton, a Hatház utca közelében.
