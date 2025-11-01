Döbbenetes! Karambolozott, majd több száz métert ment kitört kerékkel Nyíregyházán egy autós

Nyíregyháza belvárosában egy sofőr nem tudta uralni az autóját. A baleset miatt még két kapcsolószekrény is megrongálódott.

Baleset történt Nyíregyháza belvárosában

Fotó: Bordás Béla

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Baleset Nyíregyházán

Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta, hogy szombat hajnalban egy személygépjármű vezetője Nyíregyháza belvárosban a Bocskai utcán haladt a belváros irányába. A bíróságot elhagyva, a templom mellett nem tudta követni a kanyarnak az ívét.