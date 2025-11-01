november 1., szombat

Baleset

2 órája

Karambol Nyíregyházán! Mentők a helyszínen! (fotók)

Címkék#karambol#baleset#Nyíregyháza

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Baleset Nyíregyházán.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán. Karambolozott két személyautó a Debreceni úton, a Hatház utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.

baleset Nyíregyházán
Baleset Nyíregyházán. A mentőket is riasztották.
Fotó: Bordás Béla

A balesetben egy parkoló kocsi is érintett. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Egy embert kórházba szállítottak

Bordás Béla baleseti tudósító elmondta, hogy szombat délelőtt a Debreceni út 69. szám előtt egy kanyarodó és egy egyenesen haladó személygépjármű ütközött össze, a balesetben még egy parkoló gépkocsi is összetört. Az anyagi kár jelentős. A baleset helyszínéről a mentők ellátás után egy személyt szállítottak kórházba. A rendőrség a helyszínen vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. A tűzoltók a műszaki mentésben, illetve az autók áramtalanításában vettek részt. Jelen pillanatban is forgalomkorlátozás mellett halad a forgalom a Debreceni út belvároshoz közeli szakaszán.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:

A helyszínről egy 40 év körüli férfit szállítottak bajtársaink könnyebb sérüléssel kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.

Karambol Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

