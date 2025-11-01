november 1., szombat

Baleset

29 perce

Karambol Nyíregyházán! Mentők a helyszínen!

Címkék#karambol#baleset#Nyíregyháza

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Baleset Nyíregyházán.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán. Karambolozott két személyautó a Debreceni úton, a Hatház utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.

baleset Nyíregyházán
Baleset Nyíregyházán! A mentőket is riasztották.

A balesetben egy parkoló kocsi is érintett. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

