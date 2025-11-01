Baleset
29 perce
Karambol Nyíregyházán! Mentők a helyszínen!
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Baleset Nyíregyházán.
Baleset Nyíregyházán. Karambolozott két személyautó a Debreceni úton, a Hatház utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.
A balesetben egy parkoló kocsi is érintett. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Kisvárda
2 órája
Ezt nézze meg! Meglepő vendégek a Kisvárda–Nyíregyháza meccsen (fotók)
Ezt ne hagyja ki!Fő a biztonság!
4 órája
Elképesztő számok a magyar lakásokból – Vajon a te otthonod is veszélyben van?
Ezt ne hagyja ki!Vonatgázolás
15 órája
Szörnyű tragédia! Gázolt a Nyíregyházáról indult InterCity, késnek a vonatok az érintett vonalon
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre