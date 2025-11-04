Baleset történt Nyíregyházánál
1 órája
Brutális vadbaleset a 4-esen, mentők a helyszínen! - Szarvassal ütközött egy autó (fotókkal)
Forgalmi akadályra kell számítani. Baleset Nyíregyházánál.
Baleset Nyíregyházánál. Szarvast gázolt el egy személyautó a 4-es főút 267-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében - közölte a katasztrófavédelem.
Baleset Nyíregyházánál és Vásárosnaményban
A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. A helyszíni információk alapján személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős.
Szarvasgázoláa a 4-es főútonFotók: Sipeki Péter
Korábban Vásárosnaményban történt baleset. Ott két autó karambolozott, teljes útzár mellett helyszíneltek a rendőrök.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Két vélemény, de hol az igazság?
7 órája
Botrány a szabolcsi meccsen: megszólalt az elnök és a polgármester, látlelet is készült (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Ez nem semmi!
9 órája
Olyan üzletet nyit a Lidl Szabolcsban, amilyet még nem látott a világ!
Ezt ne hagyja ki!Kiállítás
3 órája
Nyíregyházi divattervező tanulók ruhakölteményei (fotókkal, videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre