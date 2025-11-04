november 4., kedd

Károly névnap

+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset történt Nyíregyházánál

1 órája

Brutális vadbaleset a 4-esen, mentők a helyszínen! - Szarvassal ütközött egy autó (fotókkal)

Címkék#karambol#szarvasgázolás#baleset#Nyíregyháza

Forgalmi akadályra kell számítani. Baleset Nyíregyházánál.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházánál. Szarvast gázolt el egy személyautó a 4-es főút 267-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében - közölte a katasztrófavédelem.

baleset Nyíregyházánál
Baleset Nyíregyházánál. Szarvast gázoltak.

Baleset Nyíregyházánál és Vásárosnaményban 

A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. A helyszíni információk alapján személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. 

Szarvasgázoláa a 4-es főúton

Fotók: Sipeki Péter

Korábban Vásárosnaményban történt baleset. Ott két autó karambolozott, teljes útzár mellett helyszíneltek a rendőrök.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu