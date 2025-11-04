Brutális vadbaleset a 4-esen, mentők a helyszínen! - Szarvassal ütközött egy autó (fotókkal)

Baleset Nyíregyházánál. Szarvast gázolt el egy személyautó a 4-es főút 267-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében - közölte a katasztrófavédelem.

A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. A helyszíni információk alapján személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős.