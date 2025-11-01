Baleset
1 órája
Három sérült, köztük egy gyermek! Traktor és személyautó karambolozott Szabolcsban
Összeütközött egy személyautó és egy traktor. Baleset történt a 491-es úton.
Baleset történt Kölcsénél. Összeütközött egy személyautó és egy traktor a 491-es főút 26-os és 27-es kilométere közötti szakaszán - közölte a katasztrófavédelem.
A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:
A helyszínről három embert, köztük egy kisgyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.
- tájékoztatták szerkesztőségünket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Hihetetlen manőver
7 órája
Döbbenetes! Karambolozott, majd több száz métert ment kitört kerékkel Nyíregyházán egy autós
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre