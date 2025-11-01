Három sérült, köztük egy gyermek! Traktor és személyautó karambolozott Szabolcsban

Baleset történt Kölcsénél. Összeütközött egy személyautó és egy traktor a 491-es főút 26-os és 27-es kilométere közötti szakaszán - közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történt Kölcsénél. Teljes útzár

A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:

A helyszínről három embert, köztük egy kisgyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti: