Teljes útzár a szabolcsi útszakaszon! Traktor és személyautó karambolozott!

Baleset történt Kölcsénél. Összeütközött egy személyautó és egy traktor a 491-es főút 26-os és 27-es kilométere közötti szakaszán - közölte a katasztrófavédelem.

A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

