Baleset a 41-esen! Teljes útzár! (videó)
Két autó ütközött. Baleset Vásárosnaményban.
Baleset Vásárosnaményban. Egymásnak ütközött két személygépkocsi a 41-es főút belterületi szakaszán, Vásárosnaményben, a Táncsics Mihály utca kereszteződésénél - közölte a katasztrófavédelem.
A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat.
A haromhatar.hu oldal videót is készített az esetről:
