Baleset a 41-esen! Teljes útzár! (videó)

Két autó ütközött. Baleset Vásárosnaményban.

Szon.hu

Baleset Vásárosnaményban. Egymásnak ütközött két személygépkocsi a 41-es főút belterületi szakaszán, Vásárosnaményben, a Táncsics Mihály utca kereszteződésénél - közölte a katasztrófavédelem.

Baleset Vásárosnaményban
Baleset Vásárosnaményban. Öten is érintettek a karambolban.
Fotó: haromhatar.hu

A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

A haromhatar.hu oldal videót is készített az esetről:

