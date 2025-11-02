Százasával viszik el a bűnözőket Szabolcsban! Most olyat húzott a rendőrség, amit eddig még nem láttunk

A drogfogyasztás, a kábítószerek használata és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények az egyik legsúlyosabb társadalmi problémát jelentik napjainkban, és ez Szabolcs-Szatmár-Bereget is érinti.

A Delta Program eredményeként Szabolcs-Szatmár-Beregben már többszáz kábítószer-terjesztő csuklóján kattant a bilincs, elindult a Rendőrségi Drogprevenciós Program is, a drogfogyasztás Szabolcsban is nagy gond

Fotó: rendőrség

A Delta Program eredményei egyértelműen bizonyítják a dílerek iránt indított hajsza fontosságát; csak megyénkben többszáz kereskedő és terjesztő kezére került bilincs, indul ellenük eljárás, több kilogrammnyi kábítószert és több millió forint értékű készpénzt és vagyont foglaltak le. A drogfogyasztásnak azonban ez csak az egyik oldala, mert a megelőzésnek legalább ekkora szerepe van ebben a harcban.

A drogfogyasztás ma már minden településen jelen van Szabolcsban is

– Az egyének egészségének és életminőségének veszélyeztetésén túl a jelenség gyengíti a társadalmi biztonságérzetet is. A rendőrség ezért egy új, korszerű drogprevenciós programot dolgozott ki RedP (Rendőrségi Drogprevenciós Program) néven, melynek középpontjában a lakosság tudatosságának növelése áll a kábítószerrel összefüggő jogsértések visszaszorítása, valamint a gyermekek, szülők, iskolák és helyi közösségek közötti együttműködés erősítése érdekében – mondta portálunknak Oláh János rendőr alezredes.

Míg a korábbi években arról beszéltünk, hogy a nagyobb városok, és a nagyobb települések vonzáskörzete volt érintett, mostanra a kisebb községekben, falvakban is valós a probléma

– tette hozzá a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója, s megerősítette a Delta program folytatódik, a RedP munkacsoport, ami vármegyénkben is megalakult, kiemelt hangsúlyt helyez az iskolai és gyermekvédelmi intézményekben végzett megelőzésre, a szülők támogatására, valamint a felvilágosításra és reintegrációra.

Oláh János rendőr alezredes nemrég az egyik nyíregyházi iskolában tartott játékos előadást, a RedP (Rendőrségi Drogprevenciós Program) eljut a vármegye minden oktatási intézményébe

Fotó: rendőrség

– Már az általános iskolásokban is tudatosítani kell – civil szerezeteket, szakembereket is bevonva:

nem lehet és nincs is olyan élethelyzet és életcél, amire a drog megoldást nyújt.

Ellenkezőleg, a legrosszabb döntés. Nem egyetlen életet tesz tönkre, hanem családokat, közösségeket, de egy település is megsínyli, ha ott jelen van a kábítószer, mert az újabb bűncselekményeket hoz – magyarázta az alezredes. – Azt tapasztaljuk, hogy aki elkezdi fogyasztani a szert, az később terjesztővé válik, mert pénzre van szüksége az újabb adag megvásárlásához. A járulékos bűncselekmények skálája nagyon széles, az egyszerű lopástól az életellenes tettekig tart, ez pedig egy kistelepülés békés életét alapjaiban változtatja meg, rombolja a közbiztonságot.