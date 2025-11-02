Százasával viszik el a bűnözőket Szabolcsban! Most olyat húzott a rendőrség, amit eddig még nem láttunk

november 2., vasárnap

Kábulat

1 órája

A Delta program a terjesztők elfogására, a hálózatok felszámolására fókuszál, a RedP a megelőzésre és az oktatásra helyezi a hangsúlyt. A drogfogyasztás és dílerek elleni küzdelem folytatódik és fokozódik.

Munkatársunktól
A Delta Program után elindult a Rendőrségi Drogprevenciós Program is

Fotó: rendőrség

A drogfogyasztás, a kábítószerek használata és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények az egyik legsúlyosabb társadalmi problémát jelentik napjainkban, és ez Szabolcs-Szatmár-Bereget is érinti. 

Fotó: rendőrség

A Delta Program eredményei egyértelműen bizonyítják a dílerek iránt indított hajsza fontosságát; csak megyénkben többszáz kereskedő és terjesztő kezére került bilincs, indul ellenük eljárás, több kilogrammnyi kábítószert és több millió forint értékű készpénzt és vagyont foglaltak le. A drogfogyasztásnak azonban ez csak az egyik oldala, mert a megelőzésnek legalább ekkora szerepe van ebben a harcban.

A drogfogyasztás ma már minden településen jelen van Szabolcsban is

Az egyének egészségének és életminőségének veszélyeztetésén túl a jelenség gyengíti a társadalmi biztonságérzetet is. A rendőrség ezért egy új, korszerű drogprevenciós programot dolgozott ki RedP (Rendőrségi Drogprevenciós Program) néven, melynek középpontjában a lakosság tudatosságának növelése áll a kábítószerrel összefüggő jogsértések visszaszorítása, valamint a gyermekek, szülők, iskolák és helyi közösségek közötti együttműködés erősítése érdekében – mondta portálunknak Oláh János rendőr alezredes. 

Míg a korábbi években arról beszéltünk, hogy a nagyobb városok, és a nagyobb települések vonzáskörzete volt érintett, mostanra a kisebb községekben, falvakban is valós a probléma

 – tette hozzá a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója, s megerősítette a Delta program folytatódik, a RedP munkacsoport, ami vármegyénkben is megalakult, kiemelt hangsúlyt helyez az iskolai és gyermekvédelmi intézményekben végzett megelőzésre, a szülők támogatására, valamint a felvilágosításra és reintegrációra. 

Fotó: rendőrség

– Már az általános iskolásokban is tudatosítani kell – civil szerezeteket, szakembereket is bevonva: 

nem lehet és nincs is olyan élethelyzet és életcél, amire a drog megoldást nyújt.

Ellenkezőleg, a legrosszabb döntés. Nem egyetlen életet tesz tönkre, hanem családokat, közösségeket, de egy település is megsínyli, ha ott jelen van a kábítószer, mert az újabb bűncselekményeket hoz – magyarázta az alezredes. – Azt tapasztaljuk, hogy aki elkezdi fogyasztani a szert, az később terjesztővé válik, mert pénzre van szüksége az újabb adag megvásárlásához. A járulékos bűncselekmények skálája nagyon széles, az egyszerű lopástól az életellenes tettekig tart, ez pedig egy kistelepülés békés életét alapjaiban változtatja meg, rombolja a közbiztonságot.

A kábítószer fogyasztás veszélyeiről, s arról, milyen bűncselekményekhez vezet ebben a cikkükben írtuk bővebben

Nem véletlen, hogy a kábítószer elleni harcot a hétfejű sárkánnyal vívott küzdelemhez hasonlítják. Az elfogott, bilincsbe vert terjesztő helyére azonnal belép valaki, sokszor egy családtag, és a módszerek is változnak.

– Nem feltétlenül szükséges a személyes találkozás, egyre inkább előtérbe kerül az online tér, sokszor elég egyetlen kód, egy GPS adat, hogy valaki átvegye a megrendelt szert – érzékeltette a változásokat a rendőr alezredes, amire természetesen mind a felderítésben, mind a megelőzésben is követni kell, s erre nagy erőket összpontosítanak.

Életveszélyes spirálba kerül, aki kipróbálja, a megelőzés és felvilágosítás életeket menthet

A RedP vármegyei terve is elkészült, első lépésként – a statisztikai adatok és aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetet is figyelembe véve – az összes települést besorolták három kategóriába. Fertőzött, kismértékben és nem fertőzött, s ezek alapján határozták meg, milyen komoly jelenléttel lesznek ott. Mindenhová eljutnak, minden oktatási intézményben tartanak előadást.

A pszichoaktív szerek már az első fogyasztás után képesek függőséget kiváltani

– Minden eszközt bevetünk a felvilágosítás és prevenció érdekében. Azt is látjuk, egy-egy rendezvényen, hogy a szülők tájékozatlanok, nagyon kevés tudással rendelkeznek ezen a téren, így rendkívül fontos az ő edukációjuk is. 

Érteniük és tudniuk kell, hová vezet a szerhasználat, milyen jelek utalnak arra, hogy baj van, és mit tehetnek ellene, hol és kitől kérhetnek és kapnak segítséget.

– A célja, hogy hosszú távon fenntartható, átfogó keretet teremtsen a társadalmi tudatosság növelésére, hozzájárulva ezzel egy biztonságosabb, egészségesebb jövő megvalósításához – fogalmazott Oláh János. 

Arra kérdésre, hogy a felvilágosításon elhangzottak elegendőek-e kíváncsiság legyőzéséhez, ahhoz, hogy nemet tudjanak mondani a kínálásra, ne tűnjenek baleknak, ha kimaradnak a „buliból", az alezredes elismerte: az első kipróbálásánál valóban nagy a kortárs nyomás. 

Ezért szeretnék megértetni a gyerekekkel, az a menő dolog, ha nemet mondanak!

Erre pedig azért van nagy szükség, mert a mai szintetikus drogok, pszichoaktív szerek, már az első alkalommal is képesek függőséget okozni, olyan sóvárgást váltanak ki. A gondokat nem oldja meg, hanem újabbak generál, ami egy életveszélyes spirál.

Rendőrségi tanácsok szülőknek

  • Egészen kisgyermekkorban el lehet kezdeni a drogról való beszélgetést! Ajánlatos még azelőtt elbeszélgetni a gyerekkel, mielőtt egyáltalán alkalma lenne drogot használni vagy alkoholt fogyasztani. Vizsgálatok szerint ez jóval a gyerekek középiskolába kerülése előtti időszakra esik.
  • Állítsunk fel következetes szabályokat! Ne késlekedjünk: a világos és következetes üzenet megelőzheti a droghasználatot. A szó nem minden, fontos a példa is, a gyerek számára a szülő ugyanis szerepmodellként jelenik meg.
  • Gyorsan reagáljunk a problémára! Ha a tizenévest drogozáson kapjuk, vagy ha akár csak ennek gyanúja is felmerül, a szakemberek szerint ne várjon a szülő, kérjen segítségét!


 

