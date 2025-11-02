3 órája
Halálra gázoltak egy férfit tegnap este Szabolcsban
Szombat éjjel történt a tragédia. Halálos baleset Szabolcsban: elgázoltak egy gyalogos férfit.
Halálos baleset Szabolcsban: szombaton éjjel Kállósemjén és Pócspetri között gyalogosan közlekedett egy középkorú férfi.
Halálos baleset Szabolcsban: egy gyalogos férfit gázoltak el
Láthatósági mellény nélkül, kivilágítatlanul a közút mellett sétált, amikor egy kisbusz elütötte – erősítette meg a hírt Gál Attila, a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Rendőr -főkapitányság szóvivője. A rendőrség a helyszínelés idejére az érintett szakaszt mindkét irányban lezárta, azóta helyreállt a forgalom.
Az esetet egy arra közlekedő is jelezte a Traffipax Nyírbátor és környéke Facebook-csoportban:
Kállósemjénből kifelé Nyírbátor irányába halálos baleset, mindenkit vissza fordítanak.
–írta a bejegyzésében
Szombaton egy másik gyalogos gázolás is történt vármegyénkben. Egy feltehetőleg Ópályiban élő férfit ütöttek el:
Gyalogost gázoltak szombat este Ópályi és Mátészalka között – rendőrség és mentők a helyszínen!
Lakott területen kívül történt a gázolás. A baleset helyszínére a mentők és a rendőrség is kiérkezett.
