november 2., vasárnap

Achilles névnap

+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

44 perce

Halálra gázoltak egy férfit tegnap este Szabolcsban

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Kállósemjén#baleset#halálos baleset

Szombat éjjel történt a tragédia. Halálos baleset Szabolcsban: elgázoltak egy gyalogos férfit.

Szon.hu

Halálos baleset Szabolcsban: szombaton éjjel Kállósemjén és Pócspetri között gyalogosan közlekedett egy középkorú férfi. 

Halálos baleset Szabolcsban: szombat éjjel történt a tragédia.
Halálos baleset Szabolcsban: szombat éjjel történt a tragédia.
Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Halálos baleset Szabolcsban: egy gyalogos férfit gázoltak el

Láthatósági mellény nélkül, kivilágítatlanul a közút mellett sétált, amikor egy kisbusz elütötte – erősítette meg a hírt Gál Attila, a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Rendőr -főkapitányság szóvivője. A rendőrség a helyszínelés idejére az érintett szakaszt mindkét irányban lezárta, azóta helyreállt a forgalom.

Az esetet egy arra közlekedő is jelezte a Traffipax Nyírbátor és környéke Facebook-csoportban:

Kállósemjénből kifelé Nyírbátor irányába halálos baleset, mindenkit vissza fordítanak.

írta a bejegyzésében

Szombaton egy másik gyalogos gázolás is történt vármegyénkben. Egy feltehetőleg Ópályiban élő férfit ütöttek el:

Lakott területen kívül történt a gázolás. A baleset helyszínére a mentők és a rendőrség is kiérkezett.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti:

Baleset szombat hajnalban Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

 

Baleset

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu