Rendőrség

1 órája

Körözték a nőt, végül a szabolcsi zsaruk fogták el

Elfogatóparancs volt ellene. A körözött nőt őrizetbe vették.

Szon.hu

Körözött nőt fogtak a Záhonyi Rendőrkapitányság munkatársai. Durva, amiért elfogatóparancs volt ellene.

körözött nő
Elfogatóparancs volt érvényben a 44 éves körözött nő ellen 
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai november 2-án elfogtak egy 37 éves helyi lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Járásbíróság lopás elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki. A körözött férfit őrizetbe vették - közölte a rendőrség

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság járőrei igazoltattak egy motorkerékpárral közlekedő nőt november 2-án. A 24 éves sofőr úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök a nyíregyházi nővel szemben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt eljárást indítottak, és őrizetbe vették.

A Záhonyi Rendőrkapitányság munkatársai november 2-án elfogtak egy 44 éves szombathelyi lakost. A nő ellen a Szombathelyi Járásbíróság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki. A körözött nőt őrizetbe vették - közölte a rendőrség.

