Körözték a nőt, végül a szabolcsi zsaruk fogták el
Elfogatóparancs volt ellene. A körözött nőt őrizetbe vették.
Körözött nőt fogtak a Záhonyi Rendőrkapitányság munkatársai. Durva, amiért elfogatóparancs volt ellene.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai november 2-án elfogtak egy 37 éves helyi lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Járásbíróság lopás elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki. A körözött férfit őrizetbe vették - közölte a rendőrség
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság járőrei igazoltattak egy motorkerékpárral közlekedő nőt november 2-án. A 24 éves sofőr úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök a nyíregyházi nővel szemben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt eljárást indítottak, és őrizetbe vették.
A Záhonyi Rendőrkapitányság munkatársai november 2-án elfogtak egy 44 éves szombathelyi lakost. A nő ellen a Szombathelyi Járásbíróság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki. A körözött nőt őrizetbe vették - közölte a rendőrség.
