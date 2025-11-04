Felcsaptak a lángok a belváros szívében, míg aludtál!

Hajnalban, 5:30 körül riasztották őket a Dózsa György útra, ahol egy kuka gyulladt ki a sétálóutcában.

Lángolt a kuka.

Forrás: A. Mihály

Már hajnalban felcsaptak a lángok Nyíregyházán

Szerencsére a tűz nem terjedt tovább, és személyi sérülés sem történt, de a katasztrófavédelmisek így is gyorsan és határozottan léptek közbe.

Az esetet egy olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, fotót is küldött:

„Ma reggel fél hat körül a Dózsa György úton, a sétálóban lángra kapott egy nagy zöld kuka, amit a tűzoltók rövid időn belül eloltottak.”

S hogy a tűzoltók sosem pihenhetnek, példa rá, mi mindennel kellett a tegnapi nap során foglalkozniuk:

Családi ház tetőszerkezete és az ingatlanhoz épített tizenhat négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében tegnap este Tyukodon, a Kis közben. A helyi önkéntes, a csengeri önkormányzati és a mátészalkai hivatásos tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. A ház lakhatatlanná vált, az ott élő hét ember elhelyezéséről átmenetileg gondoskodnak. Személyi sérülés nem történt.

Konyhában keletkezett kisebb tűz tegnap este Nyírvasváriban. Meggyulladt az olaj tegnap este egy Kossuth utcai családi ház villanytűzhelyén. A lángok átterjedtek a konyhaszekrénybe épített páraelszívóra is. A nyírbátori hivatásos tűzoltók a még égő páraelszívót, az érintett bútordarabbal együtt kivitték a házból az udvarra és eloltották.

Tűz keletkezett Nyíregyházán, a Bujtosi-tó mellett egy játszótéren. Egy földbe süllyesztett 2x2 méteres trambulin égett, a tüzet a város hivatásos tűzoltói fékezték meg egy vízsugárral. Személyi sérülés nem történt.

Vízóra aknába esett egy kutya hétfő délelőtt a kisvárdai Jéki úton. A helyi hivatásos tűzoltók mentőkötéllel mentették ki az állatot, majd adták át gazdájának - tájékoztatott minket a katasztrófavédelem.