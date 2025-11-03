Szégyen és gyalázat a szabolcsi temetőben, összeroppant a család a kegyeletsértő látványtól – videó

Megrongáltak egy sírt Szabolcsban. Erre tényleg nehéz szavakat találni. A rokonok akkor látták meg a vandalizmust, amikor rendbe akarták tenni a sírt Halottak napjára. A sírrongálás Kékcsén történt - számolt be a Tények.

Sírrongálás Kékcsén. Széttörték a síron a fotót a kékcsei temetőben, a család másodjára szembesült ilyen esettel.

Sírrongálás Kékcsén, nem az első eset

Széttörték a síron a fotót a kékcsei temetőben, a család másodjára szembesült ilyen esettel, korábban egy másik szerettük sírját tették tönkre.

- Összeroppant az egész család, még most jobban, hogy ez már a második alkalom. Nem tudjuk követni, ki ez a jóakarónk - nyilatkozta a Tényeknek a fiatalon elhunyt férfi apósa.

A rendőrség korábban ismeretlen tettes ellen nyomozott sikertelenül, ezt az esetet pedig már a nem is jelentette a hatóságoknak a férfi.

