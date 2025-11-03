1 órája
Lángra lobbant a trambulin Nyíregyházán - nagy volt a riadalom (fotókkal)
A Bujtosra riasztották a tűzoltókat. Kigyulladt egy trambulin Nyíregyházán.
Eddig ismeretlen okból kigyulladt a trambulin a bujtosi tónál. A nyíregyházi lánglovagok azonnal a helyszínre siettek, és egy vízsugárral eloltották a tüzet, így megakadályozták, hogy átterjedjen a láng a rekortánra. Személyi sérülés nem történt.
Kigyulladt egy trambulin NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Vasárnap több tűzeset is történt vármegyeszerte - számolt be a katasztrófavédelem:
Jelzett a szén-monoxid-érzékelő tegnap kora este egy családi ház fürdőszobájában, Csengersimán, a Fő utcában. A csengeri önkormányzati tűzoltók mérései kimutatták a szén-monoxidot az ingatlanban. A gázszolgáltató szakembere a jelzéskor működő vízmelegítőt és gázkazánt kizárta a szolgáltatásból. A ház fűtése más módon megoldott, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az esetről értesítették a kéményseprőket.
Négyszáz négyzetméteres területen, egy földút teljes szélességében autóalkatrészek égtek Nagyhalász Homoktanya külterületén. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Ezerkétszáz négyzetméteren kukoricatarló égett foltokban tegnap Ibrány külterületén. A lángok öntözőrendszert és napelem parkot veszélyeztettek. A területet a tulajdonos körbeszántotta, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
Kis méretű fagyasztó égett egy családi ház pincéjében tegnap délután Aranyosapátiban, a Kossuth Lajos utcában. A kisvárdai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, majd túlnyomásos ventilátorral átszellőztették a helyiséget.
Lerakódott korom izzott egy családi ház kéményében tegnap délután Tuzséron, a Zrínyi úton. A záhonyi hivatásos tűzoltók távolították el a parázsló részeket a kéményből. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, az esetről értesítették a kéményseprőket.
