Tűzeset
33 perce
Tűz ütött ki Gyürén
A Dobó István utcában dolgoznak a tűzoltók. Tűz üttött ki egy melléképületben.
Tűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gyüre településen. A Dobó István utcában egy körülbelül tizenkét négyzetméter alapterületű, faszerkezetű melléképület égett - közölte a katasztrófavédelem.
A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Szeretteinkre emlékezünk
2 órája
Gyertyafény a csendben – így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján (fotó+videó)
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2 órája
Gyalogost gázoltak szombat este Ópályi és Mátészalka között – rendőrség és mentők a helyszínen!
Ezt ne hagyja ki!Baleset
4 órája
Három sérült, köztük egy gyermek! Traktor és személyautó karambolozott Szabolcsban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre