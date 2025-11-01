november 1., szombat

Tűzeset

33 perce

Tűz ütött ki Gyürén

Címkék#melléképület#tűz#kigyulladt

A Dobó István utcában dolgoznak a tűzoltók. Tűz üttött ki egy melléképületben.

Szon.hu

Tűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gyüre településen. A Dobó István utcában egy körülbelül tizenkét négyzetméter alapterületű, faszerkezetű melléképület égett - közölte a katasztrófavédelem.

tűz Gyüre
Tűz ütött ki Gyürén

 A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek.

