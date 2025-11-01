november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

2 órája

Rohantak a tűzoltók! Lángolt az épület a szabolcsi városban!

Címkék#katasztrófavédelem#tűzoltók#tűz#kigyulladt épület

A Deák Ferenc utcában dolgoztak a tűzoltók. Tűz ütött ki Ibrányban

Szon.hu

Tűz Ibrányban. Kigyulladt egy melléképület a Deák Ferenc utcában - közölte a katasztrófavédelem.

tűz Ibrány
Tűz Ibrányban. Teljes terjedelmében égett a melléképület
Fotó: Shutterstock

Tűz Ibrányban, lángolt a melléképület

A mintegy húsz négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos és ibrányi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat.

Ez is érdekelheti: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu