Tűz
1 órája
Rohantak a tűzoltók! Lángolt az épület a szabolcsi városban!
A Deák Ferenc utcában dolgoztak a tűzoltók. Tűz ütött ki Ibrányban
Tűz Ibrányban. Kigyulladt egy melléképület a Deák Ferenc utcában - közölte a katasztrófavédelem.
Tűz Ibrányban, lángolt a melléképület
A mintegy húsz négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos és ibrányi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat.
