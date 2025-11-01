Rohantak a tűzoltók! Lángolt az épület a szabolcsi városban!

Tűz Ibrányban. Kigyulladt egy melléképület a Deák Ferenc utcában - közölte a katasztrófavédelem.

Tűz Ibrányban. Teljes terjedelmében égett a melléképület

Fotó: Shutterstock

Tűz Ibrányban, lángolt a melléképület

A mintegy húsz négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos és ibrányi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat.

Ez is érdekelheti: