Kigyulladt egy családi ház Tyukodon – több vízsugarat is be kellett vetni

Illusztráció: Shutterstock

Tűz ütött ki egy tyukodi, Kis közi családi házban. A tetőszerkezet teljes terjedelemben ég, emellett egy nagyjából tizenhat négyzetméteres melléképület is lángol. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek ki, hozzájuk csatlakoztak később a csengeri önkormányzati, valamint a mátészalkai hivatásos tűzoltók. A rajok több vízsugárral oltják az épületeket. –írta a katasztrófavédelem

