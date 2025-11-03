november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+20
+10
Tűz

1 órája

Kigyulladt egy családi ház Tyukodon – több vízsugarat is be kellett vetni

Elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre. Tűz Tyukodon: kigyulladt egy melléképület.

Szon.hu

Tűz Tyukodon: a Kis közben egy családi ház és egy melléképület gyulladt ki.

Tűz Tyukodon: kigyulladt egy családi ház és a hozzá tartozó melléképület
Tűz Tyukodon: kigyulladt egy családi ház és a hozzá tartozó melléképület
Illusztráció: Shutterstock

A tűz Tyukodon a teljes tetőszerkezetre átterjedt

Tűz ütött ki egy tyukodi, Kis közi családi házban. A tetőszerkezet teljes terjedelemben ég, emellett egy nagyjából tizenhat négyzetméteres melléképület is lángol. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek ki, hozzájuk csatlakoztak később a csengeri önkormányzati, valamint a mátészalkai hivatásos tűzoltók. A rajok több vízsugárral oltják az épületeket. írta a katasztrófavédelem

