Tűz
1 órája
Kigyulladt egy családi ház Tyukodon – több vízsugarat is be kellett vetni
Elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre. Tűz Tyukodon: kigyulladt egy melléképület.
Tűz Tyukodon: a Kis közben egy családi ház és egy melléképület gyulladt ki.
A tűz Tyukodon a teljes tetőszerkezetre átterjedt
Tűz ütött ki egy tyukodi, Kis közi családi házban. A tetőszerkezet teljes terjedelemben ég, emellett egy nagyjából tizenhat négyzetméteres melléképület is lángol. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek ki, hozzájuk csatlakoztak később a csengeri önkormányzati, valamint a mátészalkai hivatásos tűzoltók. A rajok több vízsugárral oltják az épületeket. –írta a katasztrófavédelem
