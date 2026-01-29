Karambol az M3-ason! - Teljes útzár Nyíregyházánál!

Összeütközött egy kisbusz és egy személygépkocsi. Baleset az M3-ason.
Karambollal indult a csütörtök Nyíregyházánál. Baleset az M3-ason.
Baleset az M3-as autópályán, teljes útzár
Összeütközött egy kisbusz és egy személygépkocsi az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Nyíregyháza közelében, a 224-es kilométerszelvénynél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.
