3°/-3°
Január 31., szombat Marcella
Mai évfordulók
HírlevélHírt küldök be
Előfizetés
Digitális lapNyomtatott lapÜgyfélszolgálat
baleset
Nyíregyháza
Helyi kék hírek
Nyíregyháza

Karambol az M3-ason! - Teljes útzár Nyíregyházánál!

Összeütközött egy kisbusz és egy személygépkocsi. Baleset az M3-ason.
Szon.hu
2026. január 29. 06:32
olvasási idő 2 perc
karambolmentőM3-asautópálya

Karambollal indult a csütörtök Nyíregyházánál. Baleset az M3-ason.

baleset az M3-ason
 Baleset az M3-ason Nyíregyházánál


Baleset az M3-as autópályán, teljes útzár

Összeütközött egy kisbusz és egy személygépkocsi az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Nyíregyháza közelében, a 224-es kilométerszelvénynél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

Ez is érdekelheti:

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon Google News oldalán is!
balesetkarambolmentőM3-asautópálya
Helyi kék hírek

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu