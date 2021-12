A hívek részéről is nagy volt a lelkesedés, a válságos idők teremtette nehézkes anyagi helyzet ellenére is. Az elkövetkezendő másfél év leforgása alatt a szorgos gyülekezet tisztogatta, bontogatta a szerencsétlenül járt templom köveit, melyet az új kijelölt helyre, a község központjába is maguk szállítottak el. Körtvélyessy László látva a gyülekezet szűkös anyagi helyzetét, Tildy Zoltán köztársasági elnökhöz fordult segítségért. 1948 tavaszától az alig 500 lelket számláló gyülekezet tizenkét munkacsoportba osztva, odaadó lelkesedéssel munkálkodott három éven keresztül.