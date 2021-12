– A szimulátorbabákat úgy kezeljük, mint az élő embereket, és rendkívül sok funkcióval bírnak. Jól képzett operátor kell a működtetésükhöz, hiszen bonyolult berendezésekről van szó. Képesek kinyitni a szemüket, tágul-szűkül a pupillájuk, verítékeznek, tapintható a pulzusuk, sőt gyógyszert is adhatunk nekik. Amennyiben nem megfelelő gyógyszert kapnak, allergiás tüneteik lesznek, és még a nyelvük is bedagad. Szinte bármilyen kezelést szimulálhatunk a használatukkal, s nem csak az orvosok, az ápolók képzésében is hasznosak, ugyanis olyan egyszerű folyamatok is gyakorolhatók velük, mint a betegek mozgatása. A leendő mentősök, vagy akár a katonai egészségügyi dolgozók képzését is fejleszthetjük velük, mert akár lőtt és robbantott sebek ellátásának gyakorlásához is ideálisak – ismertette a betegszimulátorok működését a főiskolai docens.