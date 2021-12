Így volt ez szombaton is, az 1870. november 13-án született földbirtokosra és politikusra emlékeztek. Kovács Attila dr. Mezőssy Béla egyik ifjúkori versét szavalta el, majd dr. Hosszú József polgármester idézte fel az egykori miniszter életét és munkásságát. Ünnepi beszédét dr. Sarvay Elek gondolatával kezdte, Szabolcs vármegye főügyésze ugyanis így fogalmazott dr. Mezőssy Béla búcsúztatásán: ,, Tollal és szóval, ésszel és szenvedéllyel szolgálta a nagy ügyet. Mint a város vezetője elmondta, a Tolcsván született földbirtokos akkor került Újfehértóra, amikor feleségül vette Szunyoghy Gabriellát 1894-ben. Onnantól kezdve az lebegett a szeme előtt, hogy eszmékkel és tettekkel a város javát és lakosságát szolgálja. Dr. Mezőssy Béla az 1906-tól 1910-ig terjedő ciklusban a földművelésügyi minisztérium államtitkára lett. Közreműködésével felépülhetett az országban 3200 cselédlakás. Mezőssy Béla közbenjárásának és László Imre főbíró áldásos tevékenységének köszönhetően Újfehértón is megépülhetett 1912-ben a 100 db szociális lakóház a cselédek számára, ezért kapta a lakótelep a „Százház” elnevezést. Mezőssy Béla az újfehértói képviselő-testület munkájában is részt vett. Közreműködött az úgynevezett kultúrpalota, a kaszinó-vendéglő megépítésében is, a kedvezményes kölcsönöket Mezőssy Béla szerezte meg. Mindemellett aktív szerepet vállalt a Nyírvíz Szabályozó Társulat munkájában is. Személyét nem csupán helyben, de megyeszerte is nagy elismerés övezte. Az I. világháború utolsó időszakában földművelésügyi miniszter lett. Birtokain igyekezett a kor legmodernebb technikai fejlesztéseit alkalmazni, s ebben segítette gazdatársait is.