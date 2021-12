Vigyázzanak egymásra!

Dr. Kovács Ferenc polgármester adventi köszöntőjében arra kért mindenkit, készüljön lélekben és várakozzon, ugyanakkor mindannyian vigyázzunk is egymásra.

– Ilyenkor lelassulunk egy kicsit, és jobban figyelünk a másikra. Az elmúlt másfél év erőpróba elé állított bennünket, de a város közössége jelesre vizsgázott ebben az időszakban is. Cégek, szervezetek, magánszemélyek fogtak össze, és számíthattak egymásra az emberek.

A hit, a remény, az öröm és a szeretet teljesedjen ki és határozza meg munkájukat ebben az időszakban, teljesedjen ki tevékenységükben és az életükben is – kívánta a polgármester. Az ünnepi nyitányon elhangzott az is, sokak örömére az idén megrendezhették a karácsonyi vásárt, valamint ételt is osztanak a forgatagban.