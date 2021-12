A téli forgalom lebonyolítása mindig nagy gondot okoz a vasutas dolgozóknak, mert nemcsak a szokásos munkájukkal, hanem az időjárással is meg kell birkózniuk. Az utasok is félnek a téli utazásoktól, mert az utóbbi években a MÁV vonalain – megyénkben főleg Mátészalka térségében – sok volt a fűtetlen szerelvény, sok utasnak kellett fűtetlen váróteremben várakozni és már kisebb havazások esetén is sokat késtek a vonatok.