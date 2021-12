A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete csatlakozva Ferenc pápa teremtésvédelmi felhívásához, kezdeményezte a helyi önkormányzatnál az Újszülöttek Parkjának a kialakítását még 2019-ben. Ötletük támogatásra talált az önkormányzatnál és a Nyírerdő Zrt. Baktalórántházi Erdészetének igazgatójánál, Bíró Imrénél is. Az első évben öt, tavaly tíz keresztény család, az idén pedig tizenegy család ültethetett hársfát kicsi gyermekének. Nagy Lajos polgármester ünnepi gondolatait osztotta meg a jelenlévő szülőkkel, nagyszülőkkel, és gratulált az ötletgazda KÉSZ-nek. A szövetség helyi elnöke, Némethné Csubák Éva is mondott köszöntőt. Kiemelte, a szülők az életfával egy kötődést is adtak gyermeküknek egész életükre. Kötődést a szülő- és lakóhelyükhöz: tudják majd, honnan indultak és hová térhetnek majd mindig vissza. Az Ültess fát című vers elhangzása után átadta a szülőknek gyermekeik nemzeti színű névkártyáit. A facsemeték elültetését követően Lázár István atya megáldotta és megszentelte az életfákat, a gyermekeket, a szülőket, a családokat.