– Az irányelv megfogalmazza a járványügyi teendőket, illetve az oktatásra, munkarendre vonatkozó szabályokat is. A járványügyi megfigyelés és annak szabályai már az előző tanévben is érvényben voltak, nagy újdonság nincs abban, mikor kerül karanténba egy csoport és meddig. Az iskoláknak a népegészségügyi központtal és az Oktatási Hivatallal is tartaniuk kell a kapcsolatot. Ez utóbbi előírhat digitális tanrendet, ha az egész csoport karanténba kerül, de csak akkor, ha 12 év alatti tanulókról van szó. Tizenkét év felettieknél nincs kötelezően előírva az online munkarend, hiszen ők már be lehetnek oltva, védettek lehetnek, bejárhatnak az iskolába, így aki oltott, részt vehet a jelenléti oktatásban. Párhuzamosan kétféle munkarendet nem írnak elő, tehát nem kötelező az osztály egyik részének jelenléti oktatást, a másik részének (az oltatlan diákoknak) online órákat tartani. Ennek ellenére az iskolákban dönthetnek úgy, hogy az otthon maradt/karanténidejét töltő 12 év felettieket valamilyen módon bekapcsolják az órákba vagy online feladatokat küldenek a pedagógusok a karanténban lévő diákoknak. Ebben szabadon dönthet az iskola. Alsó tagozaton más a helyzet, mert ha túl sok a megbetegedés, az iskolaigazgató rendkívüli szünetet rendelhet el, ezalatt nincs tanítás – részletezte Kocsisné Sárossy Emőke, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója. Megtudtuk, iskolájukban néhány osztály karanténban van alsó, illetve felső tagozaton, s vannak jövő hét hétfőn visszatérő csoportok. Az igazgató elmondta, pedagógusaik közül néhányan a karanténba került diákokkal is online tartják a kapcsolatot, fontos, hogy ne maradjanak le a diákok a tananyaggal.