Sajnos igen, elárasztanak olyan irányzatok, amelyek komoly veszélyeket hordoznak. Az ellenem felszólalók között vannak olyanok, akik másokat megbélyegeznek. Mintha rá akarnának parancsolni az emberekre, hogy álljatok mellénk. Miért? Talán nem elég erős, amit képviselnek? Vagy egyfajta szellemi erőszakról van szó? Akkor ne kérjen toleranciát az, aki saját maga erőszakos. Másrészt van egy érdekes világjelenség, hogy az évszázadokon keresztül kisebbségben lévő emberek kerülnek előtérbe. Az eddigi üldözöttek üldözőkké válnak. Ide tartoznak az orientációs kisebbségek, akik noha a Gauss-görbének, az átlagnak a peremén vannak, mégis úgy próbálnak a többségbe behatolni, hogy ők szeretnék az irányt meghatározni. Márpedig ez nem rajtuk múlik, mert a törvényeket többségi alapokon határozzák meg. Ezek a tendenciák szellemi hullámként jelennek meg, azonban minden hullámverésnek, áradatnak van egy olyan sajnálatos következménye, hogy pusztít és árt. Ami most történik, az pusztító és ártó azért, mert életellenes. Az élettörvény azt mondja, kaptál egy életet, nem kérted, nem akartad, de itt van, tehát most már elszámolásköteles vagy, mit tettél, teszel vele. Mennyire használtad a kapott talentumaidat? Ha elástad és nem törődtél vele, az baj, de ha a világ és mások számára felhasználod és tovább is örökíted utódaidnak, akkor ellátod a feladatodat. A népesedésben bekövetkező hanyatlás, amit megélünk, aggasztó. Ha ez a trend folytatódik, Európa pusztulásra van ítélve. A nagyon pozitív kormányzati intézkedések ellenére hatmillió ember fenntartására lenne elég az a népszaporulat, ami most hazánkban van. Ezért azt mondanám, ezek a szellemi áramlatok nem építő, hanem romboló jellegűek. Mindenkit arra biztatnék, maradjunk a tényeknél, legyünk toleránsak, és ha minket bármiképpen megpróbálnak bántani, kirekeszteni, akkor is az igazság a mi oldalunkon áll egyszerűen azért, mert tényeken alapul.