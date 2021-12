– A vasúti közlekedés a válság alatt is bizonyította, hogy milyen fontos és egyben stabil láncszeme az élelmiszer-ipari ellátási láncok folyamatos fenntartásának. A záhonyi fejlesztéseket a nagykövetség támogatja, mi is azon dolgozunk, hogy minél több kínai vállalkozás vegyen részt a beruházásban, s hogy az épülő ipari parkba minél többen költözzenek be – tekintett előre Feng Chun.