– A múlt héten a pályaorientációs napokon csaknem kétszáz diáknak mutattuk be a mezőgazdasághoz és agráriumhoz tartozó szakmákat, az itteni képzést, most pedig ezen túl egyéb – így rendészeti – képzésbe is bepillanthattak az érdeklődők – mondta Gerják József igazgató. Több általános iskola már előre bejelentkezett, csaknem 100-an érkeztek – Nyírkércstől Rohodon át Magyig – csütörtökön a baktai középiskolába, ahol érettségivel és szakmai vizsgával záruló képzésből is nagy a kínálat. Míg ez előbbi 5 éves képzés, mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági technikus, valamint közszolgálati technikusi végzettséget is ad, addig a szakképző iskolai osztályokban több tízezer forint ösztöndíjat is kaphat az, aki például mezőgazdasági gépész, kistermelői élelmiszer-előállító szakmát választ. A technikum és szakképző intézmény kiváló elméleti és szakmai oktatókkal, tanműhelyekkel és munkagépekkel, tangazdasággal várja a diákokat.