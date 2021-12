– Szeretnénk e fiatalok sorsát nyomon követni, és a későbbiekben is támogatni őket, a hosszabb távú célunk pedig az, hogy még több családnak nyújthassunk támogatást. Ennek érdekében szervezzük meg a már említett koncertet, aminek november 17-én, szerdán 18.30-tól az evangélikus templom ad otthont. A Gyökereink cím nem véletlen, hiszen valamennyi előadó kötődik Nyíregyházához, illetve a megyénkhez, és a műsorban is fontos szerepet kapnak a gyökerek, azaz a népzene – mondta az elnök, és hozzátette: a történelmi egyházakkal korábban megkötött megállapodásnak köszönhető, hogy az evangélikus templom lehet az esemény helyszíne, a koncertre csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, és a maszkhasználat is kötelező.