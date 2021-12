– Jelenleg egy 250 éves mestergerenda felújítását végzem, s belefaragom Bereg vármegye motívumát is. Általában párhuzamosan több alkotást is készítek, így nemcsak a mestergerendán dolgozom, hanem vájt edényeken is, valamint faragok egy pásztor­embert. Van, amit kint a szabadban tudok csinálni, mert satuba kell fognom, amikor pedig már finom munkálatokat kell végeznem rajta, akkor beviszem a lakásba vagy a fűthető műhelybe, s ott folytatom – mondta lapunknak Baráth Sándor Kristóf, akinek a munkássága immár a megyei értéktár kincsei között is megtalálható.