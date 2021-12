– Természetesen senki emberfia nem mondhat olyat, hogy vége, lehúzhatjuk a rolót. Ám mindenki, aki megoldást, a remény andalító ígéretét, csodálatos angol kifejezéssel „hopium”-ot kínál az embereknek, becsapja őket. Elveszi tőlük annak lehetőségét, hogy a valósággal őszintén és bátran szembenézve hozzák meg az igazán fontos, életükkel kapcsolatos döntéseiket. Természetesen mindenki szereti valamilyen formában – a vallásossága, a jövő generációiba vagy az emberi találékonyságba vetett hite révén – belevetíteni magát a jövőbe. De olyan öngerjesztő folyamatok indultak el, amelyekről hiba lenne azt hinni, hogy megfordíthatók. Mindezt igazolja, ami már most is megtörténik velünk. Ezért is felesleges, sőt káros illúziókba ringatnunk magunkat. Egészen bizonyos – és ezzel a véleményemmel valamennyi kollégám egyetért –, igen cifra dolgokat fogunk látni már ebben az évtizedben, mind az elsődleges következmények, mind pedig a másodlagos hatások vonatkozásában – szögezte le a kutató. Láthatóan nem beszélt mellé, még azt is elárulta, hogy éppen borotválkozó kés után kutat. Szeretne készen állni, ha már az eldobható vagy a cserélhető pengék hiánycikké lesznek a piacon, amely szerinte hamar eljöhet.